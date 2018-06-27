الدفاع الروسية تنفي مزاعم انسحابها من اتفاقية خفض التصعيد جنوبي سوريا

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنباء زعمت بانسحابها من اتفاقية منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "أنباء وكالة أنباء الأناضول التركية المنقولة عن صفحة مزورة لقاعدة حميميم في شبكات التواصل الاجتماعي حول مزاعم عن "انسحاب روسيا من الاتفاقية حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية لا تطابق الواقع".

© Sputnik . Michael Alaeddin مركز المصالحة: "النصرة" تهاجم بلدات في منطقة خفض التصعيد الجنوبية بعد انتقالها إلى جانب الحكومة

وأكدت القاعدة الجوية الروسية في "حميميم" بسوريا عدم امتلاكها أية مواقع أو صفحات في شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت وزارة الدفاع "أن جميع المعلومات المتعلقة بأنشطة القوة العسكرية الروسية في الجمهورية العربية السورية يتم نقلها حصرا من قبل ممثلي وزارة الدفاع الروسية، وكذلك من خلال المصادر الرسمية لوزارة الدفاع الروسية على الأنترنت".

هذا وكانت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" في إشارةً إلى "الصفحة الزائفة" لقيادة القاعدة الجوية "حميميم" في الشبكة الاجتماعية، قد نقلت مزاعم حول "انسحاب روسيا من الاتفاقية حول منطقة خفض التصعيد الجنوبية".

وتجدر الإشارة إلى أنه، في تموز/ يوليو 2017، تم إعلان اتفاق حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، بين كل من الأردن وروسيا والولايات المتحدة، وانعقد الاجتماع حينها في العاصمة عمّان، وكان ثمرة عملية لـ مؤتمر "أستانا".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا، أعلن يوم الاثنين 25 حزيران/يونيو، أن القوات الحكومية وتشكيلات "الجيش السوري الحر"، بدعم من القوات الجوية الروسية، صدت هجوما لمسلحي "جبهة النصرة" على مناطق خفض التصعيد الجنوبية.

وجاء في بيان المركز : "خلال الـ24 ساعة الماضية، هاجم مسلحو "جبهة النصرة" البلدات، التي انتقلت إلى جانب الحكومة الشرعية بشكل طوعي، في منطقة خفض التصعيد الجنوبية. وتم التصدي لهجوم الإرهابيين من قبل القوات الحكومية وتشكيلات "الجيش السوري الحر"، بدعم من القوات الجوية الروسية".