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14:47 28 يونيو/ حزيران 2018
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    تجربة لصاروخ سارمات

    بوتين يكشف موعد دخول منظومتي "أفانغارد" و"سارمات" الخدمة العسكرية

    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
    روسيا
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    أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن منظومة "أفانغارد" الصاروخية ستدخل الخدمة العسكرية الفعلية قريبا، بالإضافة الى منظومة "سارمات" الصاروخية التي ستلحق بالأولى بعد سنة.

    فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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    وقال بوتين: "في هذا الوقت هناك العديد من الأسلحة المحلية الجديدة ومن ضمنها أنظمة صاروخية ستدخل الخدمة العسكرية خلال سنة، وهي متطورة وتتقدم على كل الصناعات العسكرية الغربية التي تبتعد عنا لعشرات السنين".

    وأضاف بوتين: "كما تعلمون أن لدينا أحدث أسطول جوي يتميز بحصوله على صواريخ "كينجال" الحديثة، وستدخل الخدمة العسكرية منظومات جديدة مثل "أفانغارد" و"سارمات" التي تعد من أحدث الأسلحة في العالم، وهذه الأسلحة الحديثة ستضاعف من إمكانيات الجيش الروسي".

    هذا وقد أعلن بوتين، في 1آذار/ مارس الماضي، في رسالة إلى الجمعية الفدرالية، أنه تم إنشاء نظام "أفانغارد"، القادر على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي والعابر للقارات، بسرعة فرط صوتية تتجاوز عدد ماخ [الماخيتر] بأكثر من 20 مرة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث بوتين عن أسلحة الليزر الجديدة، وغواصة نووية ذاتية القيادة تعمل تحت الماء، وصاروخ باليستي جديد عابر للقارات.

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    فلاديمير بوتين, موسكو, روسيا
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