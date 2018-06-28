بوتين يكشف موعد دخول منظومتي "أفانغارد" و"سارمات" الخدمة العسكرية

وأضاف بوتين: "كما تعلمون أن لدينا أحدث أسطول جوي يتميز بحصوله على صواريخ "كينجال" الحديثة، وستدخل الخدمة العسكرية منظومات جديدة مثل "أفانغارد" و"سارمات" التي تعد من أحدث الأسلحة في العالم، وهذه الأسلحة الحديثة ستضاعف من إمكانيات الجيش الروسي".
هذا وقد أعلن بوتين، في 1آذار/ مارس الماضي، في رسالة إلى الجمعية الفدرالية، أنه تم إنشاء نظام "أفانغارد"، القادر على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي والعابر للقارات، بسرعة فرط صوتية تتجاوز عدد ماخ [الماخيتر] بأكثر من 20 مرة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث بوتين عن أسلحة الليزر الجديدة، وغواصة نووية ذاتية القيادة تعمل تحت الماء، وصاروخ باليستي جديد عابر للقارات.
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