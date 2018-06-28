محمد صلاح يعد رئيس الشيشان بالعودة

قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، إن مهاجم الفريق المصري، محمد صلاح، جاهز لزيارة الشيشان مرة أخرى، حيث كان فريقه الوطني متمركزا خلال المشاركة في كأس العالم 2018.

© AP Photo / رئيس الشيشان يكرم النجم المصري محمد صلاح ويمنحه وساما

وأضاف قاديروف في مقابلة مع صحيفة " إزفيستيا " الروسية "لقد قال (صلاح) أنه بكل تأكيد سيأتي إلى الشيشان" مشيرا إلى أن "محمد صلاح قد أعجب كثيرا بالشيشان، وأنه سيزورها لعدة أيام، وهذا ما قاله لي".

يذكر أن المنتخب المصري خسر فرصة الصعود إلى دور الـ16 بعد هزيمته أمام منتخبي أوروغواي وروسيا، اللذين أوقعتهما القرعة مع المنتخب المصري في نفس المجموعة.

وكان رئيس الشيشان قد استقبل بعثة المنتخب المصري في قصره يوم الجمعة الماضي، ومنح نجم المنتخب المصري محمد صلاح لقب مواطن شرف.