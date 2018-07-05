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00:08 06 يوليو/ تموز 2018
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    مباراة في الساحة الحمراء بين مسؤولين قطريين وروس

    السفير القطري في روسيا: الرياضة تلغي جميع العقبات الثقافية بين الشعوب

    © Sputnik . JOHNNY ELIAS
    روسيا
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    استضافت الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس 5 يوليو/حزيران، فعالية رياضية تمثلت بمباراة كرة قدم بين عدد من الشخصيات القطرية والروسية تقدمهم حسن الذوادي المسؤول عن الملف القطري لاستضافة كاس العالم 2022 بالإضافة لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

    وفي سؤال "سبوتنيك" للسفير القطري في موسكو حول أهمية هذه الزيارة في إطار التبادل الثقافي وتطوير التعاون وهل هناك مشاريع في المستقبل بين البلدين، قال السفير: "نعم هذه الفعالية تندرج في إطار العلاقات الثقافية الروسية القطرية وهي تجسيد لأهمية الرياضة في المسيرة الثقافية للدول، وهنا يأتي الساسة وصناع القرار في المجال الثقافي والإعلاميون والفنانون للعب مباراة كروية للتأكيد على التواصل بين الشعوب وأن الرياضة تتخطى جميع العقبات الثقافية بين الناس.

    الكواري في موسكو للاستفادة من تجربة مونديال روسيا 2018
    © Sputnik . JOHNNY ELIAS
    الكواري: سننقل تجربة مونديال روسيا 2018 الى مونديال قطر 2022
    وكشف السفير عن وجود 42 حدثا وفعالية ثقافية بين قطر وروسيا وسيوزع بعضها على موسكو وبطرسبورغ وكازان، مضيفا: "كما ستحتضن الدوحة فعاليات ثقافية روسية والكثير من الأحداث تتنوع بين مختلف الفنون. بما يساعد على تعرف الناس على بعضها البعض أكثر، وإزالة جميع التصورات الخاطئة وأن يكون هذا مدعاة لشراكة وألفة بين الشعوب".

    ووصف السفير القطري تنظيم كأس العالم في روسيا بأنه "عالي المستوى وهناك مجموعة من الشباب الذين يعملون على تنظيم مونديال 2022 وهم متواجدون مع زملائهم في الملاعب والكثير من المنشآت الرياضية التي تحتضن مونديال روسيا، وذلك بهدف التعلم والاستفادة وأخذ الخبرات لتطبيقها إن شاء الله في مونديال 2022."

    مباراة في الساحة الحمراء بين مسؤولين قطريين وروس
    © Sputnik . JOHNNY ELIAS
    مباراة في الساحة الحمراء بين مسؤولين قطريين وروس

    وفي مقابلة مع اللاعب المصري السابق والمحلل في قنوات "بين سبورت" الرياضية الكابتن وائل جمعة، سألت "سبوتنيك": هل يمكن أن تخبرنا عن الفعالية التي نراها اليوم وفي أي إطار تندرج ؟

    أكد جمعة أن:

    هذه الفعالية تعتبرمن التجارب الجيدة جدا ووسيلة لنقل الثقافات بين شعبي الدولتين الروسية والقطرية، وأعتقد أنها تجربة جيدة بمشاركة الكثيرين ممن ينتمون لأطياف سياسية وفنية.

    وحول رأيه بتنظيم روسيا للمونديال 2018، قال جمعة "إنه تنظيم ناجح جدا جدا ومن أجمل المونديالات التي تم تنظيمها خلال السنوات السابقة، وهناك نجاح تنظيمي وأمني كبيرين ولم نصادف أية مشكلة في البلد من حيث المواصلات والتنقل.

     وردا على سؤال حول تفاجئه بنتائج المونديال، قال الكابتن جمعة: بالطبع هناك أسماء كبيرة خرجت مبكرة وهذا من الأشياء الجميلة في كرة القدم التي تنطوي على الكثير من الأمور غير المتوقعة، وعن أداء المنتخبات العربية في هذا المونديال، قال جمعة: "كان من المتوقع هذا الأداء الذي قدموه"، مبررا هذا الأمر كنتيجة فعلية لفارق الإمكانيات بين المنتخبات العربية والمنتخبات الأخرى المتواجدة في البطولة.

    اللاعب المصري وائل جمعة
    © Sputnik . JOHNNY ELIAS
    اللاعب المصري وائل جمعة

     

     

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    مونديال روسيا 2018, العلاقات الروسية القطرية, الحكومة القطرية, روسيا
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