التسوية السورية تدخل مرحلة جديدة

أعلنت ذلك صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"، مشيرة إلى أن التسوية السورية ستدخل مرحلة جديدة قريبا. وتختص المرحلة الجديدة بإعادة الحياة السلمية.

© Sputnik . Damascus Office تنازلات واشنطن لدمشق وموسكو في "الجبهة الجنوبية"

كيف يتم ذلك… هذا ما سيتبين بعد لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بحسب الصحيفة التي أكدت أن روسيا ترى أنه من الضروري أن تحتفظ سوريا بوحدة أراضيها وتسيطر حكومة الرئيس بشار الأسد على كل أراضي سوريا.

وتابعت الصحيفة تقول: ليس معروفا إذا كان ترامب سيوافق على ذلك ولكن موسكو لديها خيارات من الممكن أن تُرضي واشنطن وخاصة اقتراح العمل المشترك في الأراضي الغنية بالنفط والغاز شرق الفرات. ووفق مصادر عسكرية دبلوماسية فإن موسكو مستعدة للمشاركة في إزالة الألغام المزروعة في هذه الأراضي وخاصة مدينة الرقة التي حوّلتها طائرات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها إلى أنقاض.

وعبر الخبير العسكري العقيد إدوارد روديوكوف للصحيفة عن اعتقاده بأن الأمريكيين سيقبلون اقترح العمل الروسي الأمريكي المشترك لتطهير أراضي سوريا من الألغام.