طائرات "درون" تضمن عدم المساس بالمدنيين في سوريا

تولي القيادة العسكرية الروسية اهتماما كبيرا لتزويد القوات المسلحة الروسية بالمزيد من الطائرات المسيّرة من دون طيار (درون).

ونظرا لازدياد دور طائرات درون في العمليات العسكرية، أنشأت وزارة الدفاع الروسية في عام 2013، دائرة جديدة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للإشراف على إنشاء وتطوير قطاع الطائرات المسيرة.

© Sputnik . Evgeny Biyatov "سوخوي 57" تتعقب الطائرات الخفية الأمريكية في سوريا

وكشف رئيس الدائرة الجنرال ألكسندر نوفيكوف لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تستعين بأكثر من 1900 طائرة مسيرة الآن.

وتستعين بها وحدات الجيش الروسي التي تساند القوات المسلحة السورية في حربها ضد الإرهابيين.

وأفاد الجنرال نوفيكوف بأن طائرات درون أنجزت أكثر من 23000 طلعة جوية في سوريا.

وحددت مهمة طائرات درون في سوريا في مراقبة الأراضي السورية بصفة مستمرة ليلا ونهارا من أجل كشف مواقع الإرهابيين.

ولفت رئيس دائرة الطائرات المسيرة إلى "أن استخدام الطائرات المسيرة أتاح ضرب مواقع الإرهابيين بأسلحة الدقة العالية بفعالية دون المساس بالمدنيين".

وأضاف قائلا إن الطائرات المسيرة استخدمت أيضا لمراقبة وقف إطلاق النار وتأمين العمليات الإنسانية وتأمين أعمال البحث والإنقاذ.