شويغو: دمشق لم تطلب منا توريد "إس-300" حتى الآن

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير في حديث لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية: "اس-300 منظومات تسليح دفاعية. لذلك لا يمكنها تشكيل تهديد على الأمن القومي لأي كان، وعدا ذلك، قرار توريد هذه العينة لتسليح جيش أي دولة أجنبية يتخذ على أساس الطلب المعني وهو غير موجود حتى الآن".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علق على نشر بلاده منظومتي "إس 300" و"إس 400" في سوريا بأنهما منظومتان دفاعيتان بشكل بحت، ولا تهددان أحدا. وأوضح أن موسكو نشرت المنظومتين الدفاعيتين لتأمين الحماية لقاعدتي حميميم وطرطوس في سوريا.
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