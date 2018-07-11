شويغو: دمشق لم تطلب منا توريد "إس-300" حتى الآن

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن موسكو مستعدة لبحث مسألة توريد صواريخ إس-300 لسوريا، لكنها لم تتلق حتى الآن طلبا من دمشق بهذا الخصوص.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير في حديث لصحيفة "إل جورنالي" الإيطالية: "اس-300 منظومات تسليح دفاعية. لذلك لا يمكنها تشكيل تهديد على الأمن القومي لأي كان، وعدا ذلك، قرار توريد هذه العينة لتسليح جيش أي دولة أجنبية يتخذ على أساس الطلب المعني وهو غير موجود حتى الآن".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لبحث الموضوع مع سوريا وأضاف: "العدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سوريا يظهر ضرورة وجود منظومات دفاع جوي حديثة لدى السوريين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علق على نشر بلاده منظومتي "إس 300" و"إس 400" في سوريا بأنهما منظومتان دفاعيتان بشكل بحت، ولا تهددان أحدا. وأوضح أن موسكو نشرت المنظومتين الدفاعيتين لتأمين الحماية لقاعدتي حميميم وطرطوس في سوريا.