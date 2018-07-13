أحد المشتبه بهم في أعمال الشغب بأذربيجان جاء من روسيا

أعلن مصدر في هيئة الأمن الأذربيجانية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن أحد المشتبه بهم في أعمال الشغب بمدينة غنجه غربي البلاد، حيث وقع هجوم مسلح سابق على محافظ المدينة، جاء قبل فترة وجيزة من روسيا إلى أذربيجان.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر: "تم التعرف على جميع المشاركين في الجريمة الدموية، وتم القبض على 11 شخصا، وتم القضاء على المشتبه به في قتل ضابط الشرطة رشاد بويوكشييف، وفي سياق التحقيق ثبت أن المشتبه بالجريمة باكام علييف جاء من روسيا إلى غنجه في 9 تموز/ يوليو".

وذكرت وزارة الداخلية في أذربيجان ، يوم الثلاثاء الماضي، أن الشرطة أوقفت مسيرة غير مصرح بها في مدينة غنجه ، وتم احتجاز نحو 40 شخصًا، وخلال الاشتباك قتل شرطيان. وتأتي هذا الاحتجاجات دعما للمعتقلين بتهمة الهجوم المسلح على رئيس بلدية المدينة وفتح مكتب المدعي العام قضية جنائية بهذه القضية.

وكانت السلطات الأذربيجانية قد أبلغت في وقت سابق أن رئيس السلطة التنفيذية في غنجه (ثاني أكبر مدينة في الجمهورية) ومرافقه الشخصي قد تعرضا لإصابة على إثر هجوم. وأن المشتبه في ارتكاب الجريمة المواطن الروسي يونس سافاروف البالغ من العمر 35 عاما اعتقل من قبل ضباط الشرطة على الفور.

وقد تم فتح قضية جنائية، وإنشاء مجموعة تحريات وتحقيقات، ووصفت وكالات إنفاذ القانون الحادث بأنه، هجوم إرهابي مع سبق الإصرار يهدف إلى إحداث حالة من الهلع والفوضى والذعر في البلاد، وفي نهاية المطاف، تنظيم الاستيلاء القسري على السلطة.

هذا وقد قام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، بأخذ مجريات التحقيق تحت إشرافه الشخصي. وأفادت وزارة الداخلية الأذربيجانية بأن 12 شخصًا قد تم اعتقالهم على خلفية هذه القضية.