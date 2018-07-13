موسكو مستعدة للنظر في حقائق التدخل بالانتخابات الأمريكية في حال وجودها

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة للنظر في الحقائق التي تثبت مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية في حال وجودها لدى الأمريكيين.

وأضاف أوشاكوف للصحفيين: "لا أدري إلى أي مدى ستُناقَش القضايا المحددة في جدول الأعمال الثنائي [خلال لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي]، لكننا بالطبع قلقون بشأن استمرار حوادث التعدي على حقوق مواطنينا، واعتقالهم في دول ثالثة بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية".

© REUTERS / Alkis Konstantinidis أحد المشتبه بهم في أعمال الشغب بأذربيجان جاء من روسيا

كما أعلن أوشاكوف أن موسكو قلقة إزاء الوضع حول الدوائر الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو سيبحثان هذه المسألة خلال لقائهما، الذي سيجري بالتزامن مع لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي.

وتابع أوشاكوف للصحفيين:

بالطبع، تدعو للقلق العوائق في أداء المؤسسات الدبلوماسية، حقائق المصادرة غير الشرعية للأملاك الدبلوماسية الروسية. يجب حل هذه المسائل، مناقشتها بهدف التقدم إلى الأمام في حال وجود هذه الإمكانية.

يذكر أن نائب النائب العام الأمريكي، رود روزينشتاين، أعلن أن العدل الأمريكية تتهم 12 موظفا في هيئات الأمن الروسية في إطار التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وجاء في نص الاتهام أن 12 موظفا روسيا في هيئات الأمن يتهمون في هجمات هاكرز على شبكة حواسيب تابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي.

وتابع أن هيئات الأمن الروسية اخترقت موقع لجنة الانتخابات وسرقت معلومات عن 500 ألف ناخب، ورغم ذلك فإن هذه التصرفات لم تؤثر على نتيجة الانتخابات.