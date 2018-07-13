موسكو مستعدة للنظر في حقائق التدخل بالانتخابات الأمريكية في حال وجودها

وأضاف أوشاكوف للصحفيين: "لا أدري إلى أي مدى ستُناقَش القضايا المحددة في جدول الأعمال الثنائي [خلال لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي]، لكننا بالطبع قلقون بشأن استمرار حوادث التعدي على حقوق مواطنينا، واعتقالهم في دول ثالثة بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية".
وتابع أوشاكوف للصحفيين:
بالطبع، تدعو للقلق العوائق في أداء المؤسسات الدبلوماسية، حقائق المصادرة غير الشرعية للأملاك الدبلوماسية الروسية. يجب حل هذه المسائل، مناقشتها بهدف التقدم إلى الأمام في حال وجود هذه الإمكانية.
يذكر أن نائب النائب العام الأمريكي، رود روزينشتاين، أعلن أن العدل الأمريكية تتهم 12 موظفا في هيئات الأمن الروسية في إطار التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.
وجاء في نص الاتهام أن 12 موظفا روسيا في هيئات الأمن يتهمون في هجمات هاكرز على شبكة حواسيب تابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي.
وتابع أن هيئات الأمن الروسية اخترقت موقع لجنة الانتخابات وسرقت معلومات عن 500 ألف ناخب، ورغم ذلك فإن هذه التصرفات لم تؤثر على نتيجة الانتخابات.
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