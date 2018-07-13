روسيا تحقق فائضا قدره 1.9 % من الناتج المحلي خلال النصف الأول من 2018

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الجمعة في بيان لها، أن فائض الميزانية الروسية في النصف الأول من عام 2018، وفقا لتقييماتها الأولية، بلغ 877.298 مليار روبل (ما يعادل 14 مليار دولار تقريبا)، أي 1.9% من الناتج الإجمالي المحلي.

© Sputnik . Sergei Krasnoukhov روسيا تحقق فائضا في ميزان تجارتها الخارجية بمقدار 41 مليار دولار

موسكو — سبوتنيك . ورفعت الوزارة تقييمها لفائض الميزانية لشهر مايو/ أيار حتى 3.3 % من الناتج الإجمالي المحلي، مقارنة بتقييمها الأولي 2.4 % من الناتج. وفي يونيو/ حزيران، وفقا للتقييم الأولي، حققت الميزانية فائض 4 % من الناتج الإجمالي المحلي.

وبلغت إيرادات الميزانية الاتحادية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفقا لتقييمات أولية، 8.629 ترليون روبل (ما يعادل 138.7 مليار دولار) أي 56.6 % من أرباح العام كله المنصوص عليها في قانون الميزانية للعام الجاري.

وكانت مصلحة الضرائب الفدرالية قد حققت أكبر إيرادات في الميزانية، 5.493 ترليون روبل (ما يعادل 88.3 مليار دولار).