الكرملين: الأنباء عن استعداد روسيا تسليم سنودن إلى واشنطن لا تتطابق مع الحقيقة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن أنباء وسائل الإعلام حول استعداد موسكو تسليم الموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، إلى واشنطن لا تتطابق مع الحقيقة.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف في مقابلة له مع قناة "آر تي" مجيباً عن سؤال إذا كانت أنباء وسائل الإعلام الأمريكية أن روسيا مستعدة لتسليم سنودن حقيقة: "لا، بالتأكيد لا. هذا موضوع غير وارد".

وقال لافروف في مقابلة مع قناة بريطانية، في رد عن سؤال عما إذا كانت روسيا ستضع هذا الموضوع على أجندة أعمال القمة الروسية الأمريكية المرتقبة: "لم نناقش أبدا إدوارد سنودن مع الإدارة الأمريكية الجديدة. وقد تطرق الرئيس بوتين لهذه المسألة منذ بضع سنوات عندما سألوه عن ذلك، ورد قائلا بأن سنودن هو من يقرر مصيره. نحن نحترم حقوقه ولا نستطيع أن نخرجه من بلادنا رغما عنه، لأنه جاء إلى روسيا حتى بدون جواز السفر الأمريكي الذي تم إلغاؤه أثناء رحلته من هونغ كونغ.

وتطالب الولايات المتحدة منذ سنوات بتسليم إدوارد سنودن، لكي يمثل أمام القضاء. وقد يواجه مسرب الأسرار الأمريكية تهمة التجسس. وسبق لدونالد ترامب أن وصف سنودن بـ"الخائن" و"الجاسوس" الذي يستحق عقوبة الإعدام.