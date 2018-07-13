موسكو: الاتهامات الأمريكية الجديدة مخزية وتهدف لتخريب قمة بوتين ترامب

موسكو — سبوتنيك. أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الاتهامات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا في سياق قضية "التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية" تهدف لتخريب الجو قبل لقاء بوتين وترامب.

© REUTERS / LEAH MILLIS سيناتور روسي: واشنطن تتهم موسكو بالتدخل في الانتخابات لتعزيز موقفها في قمة هلسنكي

وقالت الخارجية: "من الواضح أن هدف الافتراء تخريب الجو قبل القمة الروسية الأمريكية"، ووصفت الخارجية الاتهامات الأمريكية لروسيا بـ"الكوميديا المخزية التي تقوض مصداقية الديمقراطية الأمريكية".

هذا وأعلن نائب النائب العام الأمريكي، رود روزينشتاين، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن وزارة العدل الأمريكية تتهم 12 موظفا في هيئات الأمن الروسية في إطار التحقيق بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

هذا وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب نهاية 2016. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.

هذا ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات، بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".