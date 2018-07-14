صاروخ يجعل المليارات تذهب أدراج الرياح

أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات لإنشاء طائرة مقاتلة لا تستطيع مقاومة صاروخ روسي خرج إلى حيز الوجود في وقت سابق.

أعلنت ذلك صحيفة هندية.

وأوضحت صحيفة "ذي إنديا تايمز" أن المقاتلة الأمريكية الأحدث "إف-35" تعجز عن مقاومة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" التي أنجِز تصميمها قبل 10 أعوام.

وأظهرت دراسة أجراها خبراء الصحيفة الهندية أن منظومة "إس-400" تستطيع درء جملة واسعة من الأخطار الجوية وتقدر، مثلا، على إسقاط طائرات "إف-35" الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس الأحدث من المقاتلات.

ولهذا السبب تطمح الهند لاقتناء منظومة "إس-400" ما يتنافى مع ما تطمح إليه واشنطن التي تتمنى على دلهي أن تشتري نظام الدفاع الجوي الأمريكي "ثاد".

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت نفسه ضغطها على أنقرة لكيلا تشتري تركيا وسائط الدفاع الجوي الروسية.