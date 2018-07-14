بيان قمة هلسنكي: الاجتماع بين بوتين وترامب يوم الاثنين القادم ويستمر لمدة ثلاثة ساعات

أصدرت قمة هلسنكي بيانا أفادت فيه أن القمة الروسية الأمريكية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي ستبدأ يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 13.15 بالتوقيت المحلي (10.15 بتوقيت غرينيتش)، وسيستمر الاجتماع لمدة ثلاثة ساعات، مع عقد مؤتمر صحفي مشترك.