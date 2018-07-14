نهائي كأس العالم في موسكو يستقطب قادة العالم

على الرغم من الدعاية الغربية المعادية ينوي رؤساء عدد كامل من الدول الذهاب إلى روسيا بمناسبة نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018.

وانتظرت العاصمة الروسية موسكو وصول قادة فلسطين والسودان وقطر وفرنسا وغابون ومولدافيا والمجر وكرواتيا. وسيلتقيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 و15 يوليو/تموز، وفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف.

© REUTERS / Maxim Shemetov قبل انطلاق المونديال بوتين يحقق انتصارا هائلا

وعن لقاء بوتين مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال أوشاكوف إن اللقاء سيتناول مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بخاصة التطورات الأخيرة المتعلقة بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى مدينة القدس.

وفي نفس اليوم 14/7/2018 يلتقي الرئيس الروسي نظيره السوداني عمر البشير.

وسيشهد اليوم التالي مباحثات الرئيس الروسي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وينتظر العالم بأسره نهائي كأس العالم 2018 والذي سيقام بين منتخبي كرواتيا وفرنسا غدا الأحد (15 يوليو/ تموز).

سيحاول الفرنسيون الفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم بعدما نجحوا في تحقيق هذا الإنجاز في عام 1998، بينما هي المرة الأولى التي يصل فيها الكروات إلى النهائي.

ويلعب المنتخبان الإنجليزي والبلجيكي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، اليوم السبت.

وقالت كوليندا كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا، للصحفيين في 12 يوليو إنها على ثقة من أن منتخب بلادها سيتغلب على منتخب فرنسا.