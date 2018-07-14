بوتين لنظيره الفلسطيني: الوضع الإقليمي معقد وسأقوم باتصالات مع زعماء دول الشرق الأوسط

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال استقبال نظيره الفلسطيني محمود عباس، أن الوضع الإقليمي معقد، مشيرا إلى أنه يخطط لإجراء اتصالات بهذا الصدد مع زعماء دول الشرق الأوسط.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين يدعو نتنياهو ومحمود عباس لحضور نهائي المونديال

موسكو — سبوتنيك . وقال الرئيس بوتين خلال افتتاح الاجتماع مع نظيره عباس: "أعلم أن الوضع في المنطقة معقد، أشكركم لاستخدام مثل هذه المناسبة —كأس العالم- للحضور إلى موسكو".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيبحث مع نظيره الفلسطيني وضع القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية. وأضاف بوتين: "سعيد لإخباركم عن اتصالاتنا مع جيرانكم ومع قادة الدول الأخرى".

وبدوره أكد الرئيس الفلسطيني على أن المنطقة تمر بوقت عصيب، وعلى وجه الخصوص على ضوء توسع الاستيطان الإسرائيلي.

وقال عباس: "هذه قضية حساسة للغاية بالنسبة لفلسطين، ونشعر بالخطر… نحن غير راضين، ونحن نرفض المحاولات الأمريكية لفرض قراراتهم على أكثر المشاكل حساسية".

وأشار عباس إلى أن العلاقات الفلسطينية الأمريكية ليست كالسابق، وعلى وجه الخصوص على ضوء قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس.

وهنأ عباس بوتين على النجاح في تنظيم كأس العالم في روسيا.