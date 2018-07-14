بوتين لنظيره الفلسطيني: الوضع الإقليمي معقد وسأقوم باتصالات مع زعماء دول الشرق الأوسط

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيبحث مع نظيره الفلسطيني وضع القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية. وأضاف بوتين: "سعيد لإخباركم عن اتصالاتنا مع جيرانكم ومع قادة الدول الأخرى".
وبدوره أكد الرئيس الفلسطيني على أن المنطقة تمر بوقت عصيب، وعلى وجه الخصوص على ضوء توسع الاستيطان الإسرائيلي.
وقال عباس: "هذه قضية حساسة للغاية بالنسبة لفلسطين، ونشعر بالخطر… نحن غير راضين، ونحن نرفض المحاولات الأمريكية لفرض قراراتهم على أكثر المشاكل حساسية".
وأشار عباس إلى أن العلاقات الفلسطينية الأمريكية ليست كالسابق، وعلى وجه الخصوص على ضوء قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس.
وهنأ عباس بوتين على النجاح في تنظيم كأس العالم في روسيا.
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