بوتين يشيد بتطوير التعاون العسكري- التقني مع السودان

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره السوداني عمر البشير، اليوم السبت، 14 يوليو/تموز، بتطوير التعاون العسكري - التقني مع الخرطوم.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين: "لدينا فرص جيدة لتنمية العلاقات في عدد من المجالات، بما في ذلك المجال العسكري التقني والتعاون يتطور".

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi بوتين يلتقي رئيس السودان قبل نهائي كأس العالم

وأشار بوتين، إلى أن العلاقات بين البلدين تغيرت بالاتجاه الأفضل مؤخرا، وعلى وجه الخصوص نمو معدل التجارة بشكل إيجابي، كما أن السودان أصبح واحدا من أكبر المشترين للقمح الروسي.

بدوره، هنأ الرئيس السوداني نظير الروسي على نجاح تنظيم كأس العالم، وقال: "دعوني أؤكد لكم أن هذه هي أفضل بطولة في التاريخ".

وأضاف البشير: "لا شك في أن هناك تغييرات إيجابية في التعاون العسكري والفني"، موجها الشكر لبوتين على مساهمة روسيا في تدريب الكوادر العسكرية السودانية.

وكان الرئيس السوداني، وصل إلى العاصمة الروسية للمشاركة في فعاليات اختتام كأس العالم لكرة القدم غدا، علما بأن مباراة النهائي، ستقام يوم 15 يوليو/تموز على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة الروسية موسكو بين منتخبي فرنسا وكرواتيا.

وأعلن الكرملين في وقت سابق، اليوم أن 14 رئيساً وغيرهم من المسؤولين الكبار سيحضرون المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2018 في موسكو.