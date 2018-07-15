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16:51 15 يوليو/ تموز 2018
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    تفقد جاهزية ملعب لوجنيكي في موسكو لبطولة كأس العالم لكرة القدم-2018

    إسدال الستار على مونديال "روسيا 2018" اليوم بعد المباراة النهائية

    © Sputnik . Vitaliy Biyatov
    روسيا
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    يسدل الستار اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، على بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت في روسيا للمرة الأولى وذلك مع آخر صافرة للحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، والذي قاد أيضا المباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

    مشجعات المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2018
    © Sputnik . Grigory Sokolov
    تشديد إجراءات الأمن في موسكو قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم
    موسكو — سبوتنيك. وستجمع المباراة النهائية اليوم بين المنتخب الكرواتي والذي يصل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، بعد تقديمه بطولة غير متوقعة حيث لم يصعد المنتخب الكرواتي إلى الأدوار النهائية لكأس العالم منذ عشرون عاما حين حل المنتخب بالمركز الثالث في فرنسا.

    ووصلت كرواتيا إلى النهائي بعد فوزها في الثلاث مباريات بالدور الأول من البطولة على منتخبات نيجيري والأرجنتين وآيسلندا بنتائج 2-0، 3-0 و2-1 على التوالي، لتقابل منتخب الدنمارك في دور الـ 16، وتفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ثم على المنتخب الروسي وصاحب الأرض في الربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بعد تعادل الفريقي بهدفين لكل منهما في مباراة تعد من أفضل مباريات البطولة.

    وقابل المنتخب الكرواتي إلى دور نصف النهائي نظيره الإنجليزي، حيث استطاع أن يقلب موازين المباراة ويحول الهزيمة إلى نصر في الزمن الإضافي من عمر المباراة بنتيجة 2-1.

    أما المنتخب الفرنسي حامل لقب البطولة مرة واحدة، عام 1998 حين أقيمت على أرضه، فقد صعد إلى دور الـ16 من البطولة بعد تصدره للمجموعة بعد فوزه على منتخبات أستراليا وبيرو بنتيجة 2-1 و1-0 على التوالي وتعادله مع منتخب الدنمارك سلبا، وقابل المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من البطولة حيث حقق فوزا عليه بنتيجة 4-3، في مباراة حماسية، ليصعد إلى دور الربع النهائي ليقابل منتخب الأوروغواي وينتزع الفوز المستحق له بنتيجة 2-0، وفي دور نصف النهائي من البطولة، التقى المنتخب الفرنسي مع منتخب بلجيكا وفاز بنتيجة 1-0.

    ويستضيف ستاد "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد المباراة النهائية في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15.00 غرينيتش) في حضور جماهيري عريض، وسياسي لافت، حيث يحضر المباراة الختامية اليوم 14 رئيسا من أنحاء متفرقة من العالم. وأعلن الكرملين في بيان يوم أمس السبت، أنه من المقرر أن يحضر المباراة النهائية، رئيس جمهورية أبخازيا، ورئيس أرمينيا، ورئيس جمهورية بيلاروس، ورئيس وزراء هنغاريا، ورئيس جمهورية الغابون، وأمير دولة قطر، ورئيس وزراء قيرغيزستان، ورئيس مولدوفا، ورئيس دولة فلسطين، ورئيس جمهورية سان تومي وبرينسيبي، رئيس جمهورية السودان، الرئيس الفرنسي، ورئيسة جمهورية كرواتيا، رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية، كما سيحضر الرئيس فلاديمير بوتين الحفل الختامي لكأس العالم لكرة القدم 2018.

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    الكلمات الدلالية:
    كأس العالم 2018, موسكو, روسيا
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