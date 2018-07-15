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05:08 16 يوليو/ تموز 2018
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    الرئيس بوتين يهنئ المنتخب الفرنسي بالفوز في بطولة العالم بكرة القدم

    بوتين: لروسيا أن تفخر بتنظيمها لكأس العالم ونشيد بأداء المنتخب الروسي

    © Sputnik . Михаил Воскресенский
    روسيا
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    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن لروسيا أن تفخر بتنظيمها لكأس العالم مشيدا بأداء المنتخب الروسي خلال المونديال.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدي باقة من الأزهار لرئيسة لرئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا غرابر-كيتاروفيتش لدى وصولها إلى سوتشي، 2018
    © Sputnik . Alexei Druzhinin
    رئيسة كرواتيا تهدي بوتين قميص المنتخب الوطني قبل نهائي كأس العالم
    موسكو — سبوتنيك. أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستستمر بالسماح لحاملي هويات مشجعين بالدخول للبلاد دون تأشيرة لنهاية العام الجاري.

    وقال بوتين للصحفيين، مساء اليوم الأحد، "أعتقد أننا سنتيح دخولا بدون تأشيرة إلى روسيا للمشجعين الأجانب، والذين يحملون حاليا هويات مشجعين، حتى نهاية 2018. سيكون هذا نظام دخول متعدد بدون تأشيرة".

    وأعرب بوتين عن أمله أن يستغل المشجعون تلك الميزة بـ "المجيء إلى روسيا أكثر من مرة مع أصدقائهم وعائلاتهم".

    كما قال بوتين إن "لروسيا أن تفخر بتنظيمها لكـأس العالم"، مشيدا بأداء المنتخب الروسي خلال البطولة.

    وجاءت تصريحات الرئيس بوتين للصحفيين على هامش المباراة النهائية في بطولة كأس العالم بكرة القدم.

    وقال الرئيس الروسي، "إن لنا أن نفخر بالكيفية التي نظمنا بها البطولة. لقد قمنا بهذا من أجل  جماهيرنا وجماهير الرياضة في أنحاء العالم، وقد حققنا نجاحا".

    وأضاف، "أعتقد أنكم تتفقون معي، فنتيجة 4-2 في المباريات النهائية هي شيء لم يحدث من قبل. أنا متأكد من أن كافة جماهير كرة القدم والرياضة في أنحاء العالم كانوا يتصافحون خلال المباراة".

    رئيسة كرواتيا تحتضن حارس المنتخب
    © Sputnik . Александр Вильф
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    وتابع بوتين، "أعرب عن امتناني للمدربين، والأخصائيين، مرة أخرى للفريق الذي ألهم كل المشجعين لأن يقدروا كرة القدم والاحتفالات"، موجها شكره كذلك لمئات وآلاف المتطوعين الذين عملوا لخدمة البطولة في مختلف المدن المضيفة.

    ولفت بوتين إلى أنه هنأ الرئيسين الفرنسي والكرواتية على أداء فريقيهما خلال البطولة.

    وأحرز المنتخب الفرنسي كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على منتخب كرواتيا، والذي وصل للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على إستاد لوجينيكي بالعاصمة الروسية موسكو.

    الجدير بالذكر أن نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، تقام وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا الاتحادية واستمرت بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو 2018.

    واستضافت مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سامارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، روستوف على الدون، بالإضافة إلى العاصمة موسكو.

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