بيسكوف: روسيا لم تطمح قط لتحويل علاقتها الثابتة مع بعض الدول ضد دول أخرى

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تسع قط لتحويل علاقتها الثابتة مع بعض الدول ضد دول أخرى، وهذا لا شك فيه.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف في حوار مع قناة "آر تي" التلفزيونية عشية اجتماع القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي: "روسيا لم تطمح أبدًا تحويل تعاونها أو علاقاتها مع بعض الدول ضد دول ثالثة، فهذا أمر غير وارد، ولذلك فإن هذه المخاوف غريبة جدًا، لأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يتحملان مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الاستقرار والأمن الاستراتيجيين في العالم".

© Sputnik . Sergey Guneyev بيسكوف: وجهات النظر حول سوريا بين بوتين وترامب قد تكون صعبة

وأضاف: "لذلك، من الناحية النظرية، يفرض المنطق السليم أن تكون دول العالم والأوروبيين بشكل خاص مهتمون بتطبيع العلاقات بين بلادنا وواشنطن ".

وأشار بيسكوف إلى أن قمة هلسنكي سبقتها قمة الناتو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة: "بالطبع، في هذا الصدد جميع الاتصالات، يتم مراقبتها عن كثب وتحليل المعلومات التي تأتي عن هذه الاتصالات." ولماذا المقارنة؟ لدى بوتين نشاطه الدولي الخاص — ترامب يمتلك نشاطه الدولي الخاص"، مشيرا إلى أن "البلدان الرائدة في العالم، بطبيعة الحال، لا يمكن أن تعيش داخل حدودها".

ولدى سؤاله عن قلق حلفاء الولايات المتحدة بشأن القمة المرتقبة للقائدين أجاب المتحدث: "هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا، هم قلقون إزاء ذلك ".