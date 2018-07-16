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12:42 16 يوليو/ تموز 2018
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    بوتين خلال لقائه ممثلي مقر تأمين أمن المونديال

    بوتين: الأمن يحبط 25 مليون هجمة إلكترونية على البنية التحتية للمعلومات في روسيا خلال المونديال

    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    روسيا
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    أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهيئات الأمنية أحبطت 25 مليون هجمة إلكترونية على البنية التحتية للمعلومات خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم.

    سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه ممثلي مقر تأمين أمن المونديال: "خلال كأس العالم تم تحييد قرابة 25 مليون هجمة إلكترونية وغيرها من الإجراءات الإجرامية على البنية التحتية للمعلومات في روسيا".

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    وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موظفي الخدمات الخاصة الروسية والأجنبية، مشيرا إلى أن  126 ممثلا من 55 وكالة خاصة ووكالات إنفاذ القانون في 34 دولة عملوا على توفير أمن كأس العالم 2018.

    وقال بوتين: "أود أن أشكر كل الموظفين الروس في الخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، وكذلك، ممثلي وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة من أكثر من 30 بلدا. وأنا أعرف أن 126 ممثلا من 55 وكالة للخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون من 34 دولة شاركوا في هذا العمل المشترك".

    وأضاف الرئيس الروسي أن ضيوف كأس العالم شعروا بالأمان في روسيا، "إن الأشخاص الذين جاءوا إلى بلدنا شعروا بالأمان، كان بمقدروهم التحرك بشكل سلمي ومريح بين المدن وجميع أنحاء البلد ككل، ومشاهدة مباريات فرقهم المفضلة في الملاعب ومناطق المشجعين…".

    وأكد الرئيس أيضا أن جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن كانت جيدة، وهي لم تتسبب في مضايقات لا لزوم لها.

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    الكلمات الدلالية:
    فلاديمير بوتين, روسيا
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