روسيا ترصد خرقين لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، خرقين. في حين لم يسجل الجانب التركي شيئاً قط.

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 2 خرقين في محافظتي، اللاذقية (1) وحلب (1) ، بينما لم يسجل الجانب التركي شيئا قط.

وجاء في النشرة أيضاً، أن مركز المصالحة الروسي قام، خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى قرية الصالحية بريف دير الزور.

وبشكل عام تم تنفيذ 1867 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن الشحنات الإنسانية التي تم توزيعها على للسكان 2795.66 طن.

كما تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة، تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 7 أشخاص. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 85829 شخصاً.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.