ترامب: لدينا فرصة لتحسين العلاقات التي لم تكن دائما جيدة بين بلدينا (فيديو)

انطلقت في العاصمة الفنلندية هلسنكي، القمة التاريخية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة، وكذلك جملة من القضايا الدولية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، 16 يوليو/تموز، إن الولايات المتحدة وروسيا قوتان نوويتان كبيرتان وليس من الجيد أن تكون بينهما خلافات.

© Sputnik . Sergei Guseyev بوتين وترامب يبدآن اللقاء وجها لوجه في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي (فيديو)

وأضاف: "لدينا مسائل كثيرة علينا أن نناقشها ومسائل أخرى علينا التفكير فيها"، مشيرا إلى أن "العالم كله يتطلع لنتائج هذه القمة".

وأشاد ترامب، باستضافة روسيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم، مضيفا أن "الأهم من ذلك هو أن لدينا الكثير من الأمور الجيدة التي يمكن أن نتحدث بشأنها".

وقال إن محادثاته مع بوتين ستتناول "كل شيء بدءا من التجارة ومرورا بالشؤون العسكرية والصواريخ وانتهاء بالصين، قائلاً: "سنتحدث قليلا عن الصين وصديقنا المشترك الرئيس شي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ المحادثات وجها لوجه في القصر الرئاسي في هلنسكي.

وبدأ اللقاء بعد التقاط صور تذكارية في مستهل اللقاء، كما خصص الطرفان ساعة ونصف الساعة للحديث وجها لوجه، ثم من المفترض أن تجري محادثات موسعة بعد ذلك.