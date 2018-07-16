عضو المجلس الفيدرالي الروسي: مصير العالم تحدده روسيا وأمريكا

أكد عضو مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الاثنين، أن مصير العالم تحدده روسيا والولايات المتحدة.

Press Service of the President of the Russian Federation بوتين يصل إلى هلسنكي للقاء ترامب

موسكو — سبوتنيك . وفي تغريدة له على "تويتر" تعليقا على قمة بوتين وترامب، قال بوشكوف: "من المضحك تذكر (الرئيس الأمريكي السابق) أوباما ورأيه عن روسيا بأنها "دولة إقليمية". أنظار العالم أجمع تتجه اليوم إلى هلسنكي، والكل يفهم بوضوح أن مصير العالم تحدده روسيا والولايات المتحدة، عندما يلتقي رئيسا الدولتين الرائدتين على هذا الكوكب".

وتجري الآن في هلسنكي قمة مباحثات شاملة بين روسيا والولايات المتحدة. ويعتزم الزعيمان بوتين وترامب مناقشة جوانب تنمية العلاقات بين البلدين والعديد من القضايا الراهنة. وقضى الرئيسان ساعة ونصف من المباحثات المغلقة. وحسب جدول الأعمال سيقضي الجانبان 45 دقيقة في اجتماع موسع. وفي الختام سيعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا.