مشروع قانون يسمح لحاملي بطاقة مشجع بزيارة روسيا دون تأشيرة حتى نهاية العام

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، إيفان ميلنيكوف، اليوم الاثنين، أن المشروع الذي يسمح للأجانب الذين لديهم جوازات مشجعين بزيارة روسيا دون تأشيرة قبل نهاية العام يمكن تبنية في تموز/ يوليو.

© Sputnik . Михаил Воскресенский بوتين: لروسيا أن تفخر بتنظيمها لكأس العالم ونشيد بأداء المنتخب الروسي

موسكو — سبوتنيك . وقال ميلنيكوف للصحفيين: "الأمر يتعلق بحقيقة أنه خلال هذين الأسبوعين سنجري تغييرات مناسبة على التشريع، هذا القرار صائب، ونحن دولة مضيافة للغاية…والأمر يتعلق بقبول الزوار".

وأشار إلى أن مجلس الدوما أصدر تعليماته اليوم الاثنين إلى اللجنة المعنية ببناء الدولة لبدء العمل في مشروع بشأن حق الأجانب الحاملين لبطاقة مشجع بزيارة روسيا دون تأشيرة حتى نهاية العام الجاري.

هذا وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن يوم أمس الأحد أن بلاده ستستمر بالسماح لحاملي هويات مشجعين بالدخول للبلاد دون تأشيرة حتى نهاية العام الجاري.

وأعرب بوتين عن أمله أن يستغل المشجعون تلك الميزة للمجيء إلى روسيا أكثر من مرة مع أصدقائهم وعائلاتهم.