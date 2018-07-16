بوتين: بعد القضاء على الإرهابيين في سوريا يجب تسوية الوضع حول الجولان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بعد القضاء على الإرهاب في سوريا يجب إعادة الوضع إلى اتفاق 1974 حول فض الاشتباك الذي يرسخ وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

هلسنكي — سبوتنيك. أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه بعد القضاء على الإرهاب في سوريا يجب إعادة الوضع في الجنوب السوري إلى اتفاق 1974 حول فك الاشتباك الذي يرسخ وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، وأكد أنه من مصلحة روسيا أن يتحقق السلام وفق قرارات مجلس الأمن.

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين عن العلاقات مع الولايات المتحدة: الحرب الباردة انتهت منذ زمن طويل

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العسكريين الروس والأمريكيين نظموا التعاون وتمكنوا من تفادي الصدامات الخطرة في سوريا.

وقال بوتين: "حصل العسكريون الروس والأمريكيون على خبرة مفيدة في التعاون والتنسيق، ونظموا قنوات اتصال سريعة ما سمح بتفادي الحوادث الخطرة والصدامات المفاجئة على ساحة المعركة في الجو وعلى الأرض".

وأضاف: "بحثنا أيضا مسائل الأزمة في سوريا. إنها مسألة معقدة جدا. التعاون بين بلدينا يمكن أن ينقذ مئات آلاف الأرواح".

وتابع بوتين: "فيما يخص سوريا، فإن تسوية مشاكل إعادة السلام لهذه الدولة يمكن أن يكون مثالا ناجعا للعمل المشترك، بإمكان روسيا والولايات المتحدة لعب دور رائد في هذه المسألة وتنظيم التعاون لمنع وقوع أزمة إنسانية، والمساعدة في إعادة اللاجئين الى منازلهم".