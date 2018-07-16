تعرف على هدية بوتين لترامب (فيديو)

أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الكرة الخاصة بمونديال "روسيا 2018" إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

قال بوتين على هامش مؤتمر مشترك انعقد بين الزعيمين: "أعطيك هذه الكرة، والآن الكرة فى ملعبك".

وتمنى بوتين حظا سعيدا للولايات المتحدة، خلال تنظيمها نهائيات كأس العالم 2026، والتي ستستضيفها كلا من أمريكا وكندا والمكسيك.

وأعرب ترامب عن أمله في استضافة بلاده لمونديال 2026 بنجاح، معطيا الكرة التي أهداها له بوتين إلى زوجته ميلانيا.

Putin: Speaking of football, Mr. President, I give this ball to you and now the 'ball is in your court.' All the more that the United States will host the World Cup in 2026.



President Trump then throws gifted soccer ball to First lady Melania https://t.co/ayZoKGvWxk pic.twitter.com/KL9BjrZBI7 — CBS News (@CBSNews) July 16, 2018

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، نهائيات كأس العالم في روسيا بأنها واحدة من بين الأفضل في التاريخ.

وجلس الرئيسان سويا في قمة طال انتظارها اليوم الاثنين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

واختتمت في هلسنكي قمة مباحثات شاملة بين روسيا والولايات المتحدة، وأكد الرئيسان في بداية لقائهما المغلق، الذي استمر أكثر من 4 ساعات أهمية هذه القمة من أجل بحث العلاقات الثنائية وكذلك القضايا الدولية الملحة.