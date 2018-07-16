برلماني روسي حول لقاء قمة بوتين - ترامب: أساس جيد جدا لمزيد من التعاون

أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الإثنين، عن اعتقاده أن لقاء القمة الروسي الأمريكي يعد حدثا تاريخيا، موضحا أن الشيء الرئيس هو التمكن من تقريب المواقف بشأن سوريا، وأساس جيد للتعاون في المستقبل.

موسكو — سبوتنيك. وقال سلوتسكي للصحفيين: "كان الاجتماع مثمرًا بقدر ما يمكن أن يكون. هذه حقا لحظة تاريخية. ناقشنا جميع القضايا تقريبا، ولم نتجاوز أصعب القضايا. الأهم من ذلك، تمكنا من تقريب المواقف حول سوريا. وهنا بيانات إرشادية من قبل الرئيس الأمريكي مفادها أن روسيا وأمريكا يمكنهما التفاعل لمعالجة الوضع الإنساني في الجمهورية العربية السورية. وهذا بالفعل أساس جيد جدا لمزيد من التعاون.

وأعرب البرلماني الروسي عن أمل روسيا في استئناف التعاون الشامل مع واشنطن.وقال البرلماني الروسي للصحفيين: "بناء على المؤتمر الصحفي المشترك يمكن الاستنتاج أن الرئيسين الروسي والأمريكي قررا مواصلة التعاون حول العديد من القضايا الدولية، بما في ذلك حول ملفات دولية رئيسية، نأمل بأنه ليس مجرد تقارب مؤقت للُنهج، بل أساس لاستئناف العلاقات..".وتابع: "الأسابيع المقبلة ستظهر هل سيتم استئناف التعاون أم لا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرح خلال لقاء مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أنه يقيم عاليا المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بوتين: "اللقاء كان زاخرا ومفيدا للغاية بالفعل".

هذا واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.