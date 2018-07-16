بوتين حول الاتفاق النووي الإيراني: الموقف الروسي سيبقي دون تغيير

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بأنه سيكون من المؤسف أن تتوقف خطة العمل المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، وأن الموقف الروسي سيبقي دون تغيير.

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي خلال مقابلة على القناة الأولى الروسية عقب لقاء القمة الروسية-الأمريكية: "فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، يبقى الموقف الروسي دون تغيير. ونؤمن بأن خطة العمل المشتركة الشاملة، هي أداة تمكن من ضمان عدم انتشار الأسلحة النووية بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص".

© REUTERS / Stefanie Loos وزير الخارجية الألماني يعرب عن أمله في نجاح لقاء بوتين وترامب في نزع السلاح النووي

وأضاف بوتين: "إيران واحدة من أكثر الدول التي يتم السيطرة عليها من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، وسيكون من المؤسف أن تتوقف هذه الأداة عن الوجود".

وتابع الرئيس بوتين: "تود الولايات المتحدة أن تلفت انتباه إيران إلى سياساتها الحاسمة، حول برامج الصواريخ، ولكن في رأينا، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تدمير خطة العمل المشتركة الشاملة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه شدد خلال لقاءه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة الضغط على إيران لوقف نشاطها النووي، كاشفا عن سعيه لمنافسة روسيا في بيع الغاز لأوروبا.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صفي مشترك مع بوتين: "شددت على أهمية وضع ضغوط على إيران من اجل وقف أنشطتها النووية".

وأضاف الرئيس الأمريكي "لن نفوت أي فرصة من أجل العمل تجاه السلام"، مضيفا "متأكد أننا سنلتقي أكثر في المستقبل وسنحل كل المشكلات بيننا".