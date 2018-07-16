بوتين حول اللقاء المقبل مع ترامب: ممكن أن يتم في إطار أحد الأحداث الآسيوية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه من الممكن أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش لقاءات القمة في آسيا والأرجنتين، لكن الموعد المحدد للاجتماع المقبل غير محدد.

© Sputnik . Alexander Natruskin برلماني روسي حول لقاء قمة بوتين - ترامب: أساس جيد جدا لمزيد من التعاون

موسكو — سبوتنيك . قال الرئيس الروسي خلال مقابلة على القناة "الأولى" الروسية عقب لقاء القمة الروسية — الأمريكية: "لم نحدد موعد اللقاء التالي، ولكن بالنسبة لنا، في إطار أحد الأحداث الآسيوية، يمكن اللقاء على هامش هذا الحدث، ثم في الأرجنتين ، قمة "العشرين" [قمة مجموعة العشرين]، يمكننا أن نلتقي هناك أيضًا".

هذا واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.