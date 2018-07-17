الكرملين يذكر البيت الأبيض بوجود "الخنجر"

رأى مراقبون أن روسيا احتاطت لأي احتمال قبل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة هلسنكي في 16 يوليو/تموز 2018.

وكان ترامب أعلن عن إعداد ما سماه بالهدية لبوتين. واحتاط الكرملين لاحتمال أن تكون هدية الرئيس الأمريكي شيئا غير مرجو، فذكّر واشنطن بإمكانيات السلاح الروسي الجديدة وفقا لجريدة "الصحافة الحرة" الروسية.

© Sputnik . Alexey Nikolskiy قمة هلسنكي: محاولة لاستمالة بوتين نحو ائتلاف مفاجئ

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 1 مارس/آذار عن وجود أسلحة جديدة لا يوجد مثيل لها في العالم في حوزة روسيا منها صاروخ "كينجال" (الخنجر) وصاروخ "أفانغارد" الأسرع كثيرا من الصوت وصاروخ "سارمات" البالستي العابر للقارات وصاروخ جوّال يعمل بالطاقة النووية وغواصة صاروخية خالية من طاقم بشري.

وأتاح اختراع هذه الأسلحة تثبيت الندية في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لما قاله الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف لقناة RT التلفزيونية قبل لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي.

وتضطر روسيا إلى تطوير أسلحتها لتكون قادرة على مواجهة خطط الناتو (حلف شمال الأطلسي) العدوانية. وأوضح ناطق الرئاسة الروسية أن الناتو أوجِد من أجل مواجهة روسيا، ويظل في خط المواجهة.