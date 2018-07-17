بوتين يدعو إلى إمعان النظر في فيديو إطلاق صاروخ "نحو فلوريدا"

وفند بوتين مزاعم بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن أن الأسلحة الروسية الحديثة التي أعلن (بوتين) عنها، في شهر مارس/آذار الماضي، مصوبة نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik . Grigoriy Sisoev بوتين يعرض أسلحة جديدة لا مثيل لها في العالم (فيديو)

وقال بوتين في تصريح خاص لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي يظهر فيه صاروخ روسي جديد، إن الفيديو لا يدل على أن هذا الصاروخ مصوب نحو الولايات المتحدة.

ورد بوتين على مداخلة مندوب القناة التلفزيونية الأمريكية حول "ظهور كلمة فلوريدا" في مقطع الفيديو، قائلا إنه لدى إمعان النظر يتضح أن الإنفوجرافيك الذي ظهر في مقطع الفيديو يخلو من كلمة فلوريدا (إحدى الولايات الأمريكية).

وكشف مندوب القناة أنه لا يريد التخلي عن مزاعم وسائل الإعلام، إذ قال إن ما ظهر في الفيديو يشبه فلوريدا بدون كتابة اسمها.

وأعلن بوتين في كلمة له أمام أعضاء البرلمان الروسي، في 1 مارس/آذار، أن روسيا بدأت العمل في صنع أسلحة صاروخية استراتيجية جديدة متميزة لا دفاع ضدها، وعرض مقاطع الفيديو التي تُظهر تجربة بعض الصواريخ.

وطار الصاروخ في أحد مقاطع الفيديو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حسب مصادر إعلامية أمريكية.