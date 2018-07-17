توقيف جنرال بلجنة التحقيقات الروسية على ذمة قضية جنائية

كما أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن دريمانوف كان يعتزم الحصول على صفة محامي.
وقال المصدر: "كان دريمانوف يخطط لتقديم الامتحانات في أحد غرف المحامين الإقليمية هذا الصيف".
وأبلغ المحامي ألكسندر كارابانوف، وكالة "سبوتنيك"، بأنه تم نقل الجنرال إلى سجن التحقيق "ليفورتوفو"، مشيراً إلى أنه قد يتم اتخاذ قرار حول اعتقاله اليوم.
يذكر أن كارابانوف كان موكلاً للنائب الأول للجنرال المحتجز، دينيس نيكاندروف، المتهم باستلام رشوة، مشيراً إلى أنه ليس موكلاً من قبل الجنرال في الوقت الحالي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)