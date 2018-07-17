توقيف جنرال بلجنة التحقيقات الروسية على ذمة قضية جنائية

أعلن مصدران أمنيان لوكالة "سبوتنيك"، عن توقيف الجنرال ألكسندر دريمانوف، والذي ترأس حتى وقت قريب لجنة التحقيقات الروسية في العاصمة الروسية، كمشتبه به في قضية جنائية.

© Sputnik . Ramil Sitdikov الشرطة الروسية تعمل فوق طاقتها لتأمين كأس العالم

موسكو — سبوتنيك . وقال المصدران بصوت واحد: "تم توقيفه".

كما أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، بأن دريمانوف كان يعتزم الحصول على صفة محامي.

وقال المصدر: "كان دريمانوف يخطط لتقديم الامتحانات في أحد غرف المحامين الإقليمية هذا الصيف".

وأبلغ المحامي ألكسندر كارابانوف، وكالة "سبوتنيك"، بأنه تم نقل الجنرال إلى سجن التحقيق "ليفورتوفو"، مشيراً إلى أنه قد يتم اتخاذ قرار حول اعتقاله اليوم.

يذكر أن كارابانوف كان موكلاً للنائب الأول للجنرال المحتجز، دينيس نيكاندروف، المتهم باستلام رشوة، مشيراً إلى أنه ليس موكلاً من قبل الجنرال في الوقت الحالي.