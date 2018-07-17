المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض تحميل روسيا مسؤولية مقتل صحفية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تتفق مع حجة مقدمي الطلبات حول الحاجة لتحميل المسؤولية بفقدان حياة "بوليتكوفسكايا أ-سي" لروسيا، وأكدت أن الشكوى غير مقبولة في هذا الجزء".
وقتلت أنا بوليتكوفسكايا، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، في مصعد العمارة التي كانت تقطنها والواقعة بشارع ليسنايا القريب من قلب العاصمة الروسية موسكو، بأربع رصاصات أطلقت من مسدس ماكاروف.
يذكر أن بوليتكوفسكايا مارست عملها الصحفي لمدة 20 عاماً، وأصبحت نتيجة لذلك محللة سياسية في صحيفة " نوفايا غازيتا"، الأسبوعية ذات أكثر الإصدارات متابعة للأحداث المحلية والدولية.
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