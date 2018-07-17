المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترفض تحميل روسيا مسؤولية مقتل صحفية

أفاد المكتب الصحفي لوزارة العدل الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت طلب أقارب الصحفية آنا بوليتكوفسكايا، بتحميل روسيا مسؤولية فقدان حياتها.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تتفق مع حجة مقدمي الطلبات حول الحاجة لتحميل المسؤولية بفقدان حياة "بوليتكوفسكايا أ-سي" لروسيا، وأكدت أن الشكوى غير مقبولة في هذا الجزء".

© Sputnik . Sergei Guneyev مسؤول سابق: أجهزة الأمن الأمريكية لا ترغب بعلاقات أفضل مع روسيا

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن على السلطات الروسية دفع تعويض معنوي لأقارب الصحفية بمبلغ 20 ألف يورو.

وقتلت أنا بوليتكوفسكايا، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، في مصعد العمارة التي كانت تقطنها والواقعة بشارع ليسنايا القريب من قلب العاصمة الروسية موسكو، بأربع رصاصات أطلقت من مسدس ماكاروف.

يذكر أن بوليتكوفسكايا مارست عملها الصحفي لمدة 20 عاماً، وأصبحت نتيجة لذلك محللة سياسية في صحيفة " نوفايا غازيتا"، الأسبوعية ذات أكثر الإصدارات متابعة للأحداث المحلية والدولية.