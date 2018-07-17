"مبيد" جديد لمكافحة دبابات الناتو

والوسيطة الجديدة التي أطلق عليها "كورنيت دي" عبارة عن صاروخ موجه ليزرياً، وأنتجها مصنع قواذف الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في مدينة تولا.

© Sputnik . Vadim Savitskii سوريا... الخوف من "كورنيت" في محله

ووفق الخبير العسكري أندريه تاراسينكو، يقدر "كورنيت دي" الذي يصل مدى صاروخه إلى 10 كيلومترات، على تدمير الدبابات المتوفرة حالياً ومستقبلا بما فيها دبابات "أبرامز" و"ليوبارد 2".

ويستطيع رأس صاروخ "كورنيت دي" أن يخرق درعاً تصل سماكته إلى 1.3 متر.

وينطلق صاروخ "كورنيت دي" من المنصة الموضوعة على عربة "بي إم دي-4إم" التي تحمل قاذفين لإطلاق الصواريخ و8 صواريخ، وتستطيع أن تطلق صاروخين على الأهداف المختلفة خلال مدة تقل عن الثانية.

واعتبرت مجلة "دفينس بلوغ" ظهور آلية "كورنيت دي" في الجيش الروسي بمثابة التهديد الحقيقي لدبابات الناتو بينما رأت مجلة "ناشيونال إنترست" إمكانية أن تشكل الصواريخ الروسية المضادة للدبابات "أسوأ كابوس يؤرق الناتو".