لقاء قريب لوزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان بصيغة "2+2"

أعلن السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل غالوزين، اليوم الأربعاء، أنه سيتم عقد اللقاء بين موسكو وطوكيو، على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في صيغة "2 + 2"، في وقت قريب.

© Sputnik . Ildus Giljazutdinov روسيا: لم نستلم احتجاجا من اليابان بشأن التدريبات على جزيرة إيتوروب

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "يمكنني أن أخبركم بأن هذا الاجتماع سيعقد في المستقبل القريب، وسيتم الإعلان رسميا عن التاريخ وفقًا للإجراءات المعمول بها من خلال وزارتي الخارجية والدفاع".

وتم الاتفاق بشأن الاجتماع الثالث بين وزراء خارجية ودفاع روسيا واليابان بصيغة 2+2، خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لروسيا، في أواخر أيار/مايو الماضي، ومباحثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،

وأشار آبي إلى أن الاجتماع القادم لوزراء الخارجية والدفاع، سيعقد في النصف الثاني من عام 2018.