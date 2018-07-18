السفير الروسي في واشنطن: يمكن لروسيا والولايات المتحدة إيجاد إمكانيات أكثر للتعاون في سوريا

قال السفير الروسي لدى واشنطن، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، إنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة الأمريكية إيجاد إمكانيات أكثر للتعاون في سوريا.

وتابع السفير أناتولي أنطونوف أنه لم تكن هناك أية اتفاقيات سرية خلال لقاء بوتين وترامب في هلسنكي.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يصف الاجتماع مع بوتين بأنه "نجاح كبير"

وأضاف السفير الروسي لدى واشنطن أنه لا يدري من أين جاءت التقييمات السلبية، "لم يحدث أي شئ غير اعتيادي في القمة".

وقال السفير: "فلاديمير فلاديميروفيتش [بوتين] قال كل شيء، لم تكن هناك أي اتفاقيات سرية حسب ما أعرف في تلك اللقاءات التي جرت في هلسنكي".

وأعرب السفير عن استغرابه للتقييمات السلبية حول اللقاء: "وصلتني على الهاتف رسائل قصيرة بتقييمات سلبية من قبل الليبراليين الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين، من المحزن جدا أن نرى كيف يجري تلقي هذا الجو السلبي تلقائيا، من أين تأتي، بصراحة لا أفهم لم يحدث أي شيء غير اعتيادي هناك".

وأشار السفير إلى أنه باستطاعة روسيا والولايات المتحدة إيجاد إمكانيات أكثر للتعاون في سوريا.

واعتبر السفير الروسي أن لقاء ترامب وبوتين أصبح أهم حدث في الموسم السياسي، "كان مفيدا للغاية والرئيسان تحدثا بصراحة".