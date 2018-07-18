كشف خطة تقوية صاروخ يندفع إلى هدفه كأنه كرة النار

تقوم روسيا بصنع وتطوير المواد التي تدخل في صناعة الصواريخ فرط الصوتية.

وكشف مصدر صناعي عسكري لـ"سبوتنيك" أن معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية يقوم بفحص سبائك التيتانيوم الجديدة التي تم إيجادها لصنع الصواريخ الأسرع كثيرا من الصوت بما فيها صاروخ "أفانغارد" البالستي العابر للقارات وصاروخ "تسيركون" الذي ستتسلح به غواصات جديدة من فئة "خاسكي" وكذلك الرأس القتالي لصاروخ "سارمات" الاستراتيجي.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi "الخنجر" الروسي يطال أهدافا بعيدة

وأوضح الخبير فيكتور موراخوفسكي أن سبائك التيتانيوم الجديدة يتم إيجادها لصنع الصواريخ التي تستطيع التحليق بسرعة تعادل 5 أمثال سرعة الصوت أو ما يزيد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في شهر مارس/آذار الماضي أن روسيا أبدعت صاروخ

"أفانغارد" الذي يطير إلى أهدافه في القارات البعيدة عبر الطبقة الكثيفة من غلاف الأرض الجوي بسرعة تعادل أكثر من 20 مثل سرعة الصوت وكأنه نيزك أو كرة النار التي تتراوح درجة حرارتها بين 1600 و2000 درجة مئوية.

وأعلن يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع وقتذاك ونائب رئيس وزراء روسيا حالياً، في وقت لاحق أن وزارة الدفاع وقعت عقدا لإنتاج أولى دفعات صواريخ من طراز "أفانغارد".

أما صاروخ "تسيركون" فيُتوقع أن تبلغ سرعته 4 — 6 ماخ (أي 4 — 6 أمثال سرعة الصوت).