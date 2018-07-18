بوتين: إطلاق صاروخ "أنغارا" في 2021

وأضاف بوتين " أتطلع إلى المزيد من العمل النشط في تطوير "أنغارا"، بما في ذلك صاروخ "أنغارا أ-5"، التي تتمتع بأهمية كبيرة للحفاظ على القدرة الدفاعية للبلاد. ومن أجل إطلاقها، من الضروري زيادة البنية التحتية لمركز فوستوشني، ويجب تطوير المرحلة الثانية من بنائه، وتنظيم الأعمال المتعلقة ببناء جدول الإطلاق لصواريخ "أنغارا. وحسب الخطة، فإن موعد أول إطلاق سيكون في عام 2021".
يذكر أن العقد الحكومي لتصنيع الصواريخ الثلاثة الأولى من طراز "أنغارا" قد تم توقيعه بين مؤسسة "روس كوسموس" ومركز خرونيتشيف لصناعة المعدات الفضائية في أواخر عام 2015. القاضي بتصميم وتصنيع وإجراء تجارب طيران للصواريخ. وبموجب هذا العقد ينبغي أن يتم تجميع صاروخ "أنغارا — 5 " الأول قبل أيار/ مايو عام 2021 والصاروخ الثاني — في عام 2024 والصاروخ الثالث — في عام 2025. كذلك ينبغي وفقا للعقد ذاته أن يجري الإطلاق الأول لهذا النوع من الصاروخ الثقيل من ميدان إطلاق الصواريخ الفضائية في الشرق الأقصى الروسي في الفترة من أيلول/ سبتمبر حتى كانون الأول/ ديسمبر عام 2021.
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