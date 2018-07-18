بوتين: إطلاق صاروخ "أنغارا" في 2021

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موعد إطلاق الصاروخ "أنغارا" يجب أن يتم في عام 2021، وأن الصواريخ من طراز "أنغارا أ-5" ذات أهمية كبيرة للحفاظ على القدرة الدفاعية للبلاد.

وأضاف بوتين " أتطلع إلى المزيد من العمل النشط في تطوير "أنغارا"، بما في ذلك صاروخ "أنغارا أ-5"، التي تتمتع بأهمية كبيرة للحفاظ على القدرة الدفاعية للبلاد. ومن أجل إطلاقها، من الضروري زيادة البنية التحتية لمركز فوستوشني، ويجب تطوير المرحلة الثانية من بنائه، وتنظيم الأعمال المتعلقة ببناء جدول الإطلاق لصواريخ "أنغارا. وحسب الخطة، فإن موعد أول إطلاق سيكون في عام 2021".

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation روغوزين: الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أنغارا" يبدأ عام 2023

هذا وتعتبر صواريخ " أنغارا " صديقة للبيئة، ويرجع ذلك إلى عمل محركاتها على الكيروسين والأكسجين، دون استخدام مادة الهبتيل السامة.

يذكر أن العقد الحكومي لتصنيع الصواريخ الثلاثة الأولى من طراز "أنغارا" قد تم توقيعه بين مؤسسة "روس كوسموس" ومركز خرونيتشيف لصناعة المعدات الفضائية في أواخر عام 2015. القاضي بتصميم وتصنيع وإجراء تجارب طيران للصواريخ. وبموجب هذا العقد ينبغي أن يتم تجميع صاروخ "أنغارا — 5 " الأول قبل أيار/ مايو عام 2021 والصاروخ الثاني — في عام 2024 والصاروخ الثالث — في عام 2025. كذلك ينبغي وفقا للعقد ذاته أن يجري الإطلاق الأول لهذا النوع من الصاروخ الثقيل من ميدان إطلاق الصواريخ الفضائية في الشرق الأقصى الروسي في الفترة من أيلول/ سبتمبر حتى كانون الأول/ ديسمبر عام 2021.