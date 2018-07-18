الدفاع الروسية تعلن تأسيس مركز لاستقبال وإيواء اللاجئين في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تأسيس مركز لاستقبال وإيواء وتوزيع اللاجئين في سوريا، وسيقوم المركز بمساعدة السلطات السورية في استعادة نظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى.

موسكو — سبوتنيك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مركز لاستقبال وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم.

© Sputnik . Viktor Tolochko موسكو: مناطق خفض التصعيد في سوريا تعتبر مقدمات لعودة اللاجئين السوريين من لبنان

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار الجهود الدولية لتقديم المساعدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة قامت روسيا بالاتفاق مع قيادة الجمهورية العربية السورية بإنشاء مركز استقبال وإيواء اللاجئين".

وتابع البيان: "لتنسيق عمل المركز وتنفيذ الفعاليات المخططة، تأسس في موسكو وبدأ عمله مقر وزاري مشترك لوزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية الروسية على قاعدة المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد دعت المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد إلى العودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أمس الثلاثاء: "بعد الإنجازات المتتالية التي حققها الجيش والقوات المسلحة في سوريا وتحرير مناطق كثيرة من رجس الإرهاب، فإن الدولة السورية تدعو أيضا المواطنين السوريين الذين اضطرتهم الحرب والاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتابع المصدر: "إن سوريا تؤكد على أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الذين يدعون للحرص على مصلحة الشعب السوري، مدعوون أيضا إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب غير المشروعة التي فرضت على الشعب السوري والتي كانت سببا إضافيا في سعي السوريين إلى مغادرة بلدهم بحثا عن ظروف حياة كريمة افتقدوها بسبب الحرب".