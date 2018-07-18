موسكو: خطط إجلاء الغرب لأعضاء "الخوذ البيضاء" من سوريا لا تدعو للاندهاش

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الخارجية الروسية لم تتفاجأ من إمكانية إجلاء الدول الغربية لأعضاء "الخوذ البيضاء" من سوريا، الذين قد يكون من بينهم أشخاص مرتبطون بالإرهاب.

موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "تواترت معلومات في الأسبوع الماضي من خلال العديد من القنوات، تفيد بأن أعضاء التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، واضعين في اعتبارهم التطورات على الأرض، يخططون لإجلاء نحو ألف من "الخوذ البيضاء"، الذين يزعمون بأنهم معرضون لانتقام السلطات التي توسع سيطرتها تدريجيا على كل الأراضي السورية. ما يفعله الشركاء الغربيون لا يدعو للاندهاش".

© REUTERS / Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung مصدر: لا يوجد تقدم ملموس في الحوار بين موسكو وواشنطن حول سوريا

وأشارت زاخاروفا، إلى أن الحديث ليس عن الأفراد العاديين " للخوذ البيضاء " وإنما عن القادة والنشطاء، الذين قد يكونوا على اطلاع على العمليات السرية التي تقوم بها المنظمة، بما فيها عمليات الحرب المعلوماتية وقد يكونوا أيضا مقربين من الإرهابيين.

وفي وقت سابق ، أشارت قناة "سي إن إن"، نقلا عن أحد مصادرها، إلى أن الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية، منها بريطانيا وفرنسا، يبحثون خطة لإجلاء أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" من سوريا.

وبدأت منظمة "الخوذ البيضاء" التي يفترض أنها منظمة إنسانية هدفها حماية المدنيين وأنها محايدة سياسيا ولا تنخرط في العمليات المسلحة، بشكل متزايد تظهر على شبكة الإنترنت في السنوات الأخيرة أشرطة مصورة يظهر فيها أناس يرتدون خوذات بيضاء ينتشلون الأطفال من تحت الأنقاض. إلا أنه وبالتوازي بدأت تظهر أشرطة أخرى يبدو فيها أصحاب الخوذ البيضاء وهم يقومون بإعداد الناس للظهور على الأشرطة ويملون عليهم ماذا يقولون ووضع الماكياج على وجوههم. أكثر من ذلك، أظهر الصحفيون السوريون عددا من المواد يظهر فيها "المنقذون" وهم يحملون الأسلحة ويرتدون الزي العسكري.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية نشاط "الخوذ البيضاء" بأنه جزء من حملة إعلامية واسعة لتشويه سمعة السلطات السورية. بدوره، صرح الرئيس السوري بشار الأسد بأن أعضاء منظمة "الخوذ البيضاء" هم في الحقيقة مؤيدون لتنظيم "القاعدة" الإرهابي (المحظور في روسيا).