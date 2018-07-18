موسكو تعلن انتهاء أزمة النازحين السوريين على الحدود الأردنية

أكدت روسيا انتهاء أزمة النازحين السوريين عند الحدود مع الأردن، ودعت الدول المعنية بالأزمة السورية إلى التعاون من أجل تشكيل أرضية مشتركة للمساعدة في عودة اللاجئين.

ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الوضع الإنساني في درعا جنوبي سوريا في تحسن مستمر، بالتزمان مع تحقيق الجيش السوري نجاحات على الأرض.

© Sputnik . MORAD SAEED زاخاروفا: الوضع جنوب سوريا يختلف عن اللوحة المرسومة من قبل وسائل الإعلام الغربية

وأكدت المتحدثة أن جميع النازحين تقريبا عادوا من المنطقة الحدودية مع الأردن إلى منازلهم.

واعتبرت زاخاروفا أن الانتصار على الإرهاب في سوريا وعودة الاستقرار يساهم في تجاوز تبعات النزاع السوري وحل قضية اللاجئين والنازحين، الذين يبلغ عددهم حسب التقديرات الأممية، نحو 7 ملايين شخص.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم الأربعاء تأسيس مركز لاستقبال وإيواء وتوزيع اللاجئين في سوريا، وسيقوم المركز بمساعدة السلطات السورية في استعادة نظام الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى.

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار الجهود الدولية لتقديم المساعدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة قامت روسيا بالاتفاق مع قيادة الجمهورية العربية السورية بإنشاء مركز استقبال وإيواء اللاجئين".

وتابع البيان: "لتنسيق عمل المركز وتنفيذ الفعاليات المخططة، تأسس في موسكو وبدأ عمله مقر وزاري مشترك لوزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية الروسية على قاعدة المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية".