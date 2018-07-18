روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما القيام بالكثير لإعادة بناء سوريا

أعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، أن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما القيام بالكثير من أجل إعادة بناء سوريا.

© Sputnik . Sergey Mamontov سوريا تجري مباحثات مع روسيا حول شراء طائرات إم إس-21

موسكو — سبوتنيك . وقال السفير في حديث لقناة "روسيا 24": "إن ذلك [إعادة الحياة الطبيعية للبلاد] يحتاج لعملية إعادة بناء شاملة… للاقتصاد السوري وفي المجال الاجتماعي وهو ما تقوم به السلطات السورية، لكن ذلك قطرة في بحر. هناك حاجة لمساعدة خارجية، وإذا اتفقت روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة يمكننا القيام بالكثير".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، ردا عن سؤال عما إذا كانت روسيا لا تزال تستهدف الولايات المتحدة "لا"، متناقضا مع التحذيرات الانتخابية من رئيس الاستخبارات، وفقا لـ"رويترز".

هذا واختتمت في العاصمة الفنلندية، هلسنكي، القمة الروسية الأمريكية، الاثنين 16 يوليو الجاري، التي استمر 4 ساعات واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم، ولكنها تحسنت بفضل هذه القمة.