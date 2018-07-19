وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لنظام "بوسيدون" (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية للمرة الأولى شريط فيديو يظهر النظام المتعدد الأغراض "بوسيدون"، الذي يشبه الطوربيد الكبير بشكله الخارجي. ونشر الفيديو، اليوم الخميس، على صفحة فيسبوك للوزارة.

ويبدأ الفيديو بظهور "بوسيدون" وهو في المصنع ويتم فحصه. وبعد ذلك تظهر رسوم متحركة تحاكي إطلاق "بوسيدون" من على متن غواصة ويدمر أهدافا ساحلية وسطحية، بما في ذلك حاملة طائرات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة إلى الجمعية الاتحادية في 1 آذار/ مارس، إنه يتم تطوير غواصات مسيرة في روسيا، وقادرة على التحرك على عمق كبير جدا وسرعتها تتجاوز سرعة الغواصات والطوربيدات الحديثة وجميع أنواع المركبات التي تغوص تحت الماء.

ووفقا لبوتين، يمكن تجهيز هذه الغواصات برؤوس حربية تقليدية ونووية، تسمح لها بتدمير مجموعة من الأهداف، بما في ذلك حاملة طائرات والتحصينات الساحلية والبنى التحتية.