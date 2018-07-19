روسيا ترصد 4 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 4 خروقات، بينما سجل الجانب التركي خرقاً واحداً".

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة، 4 خروقات في محافظة اللاذقية (4)، بينما سجل الجانب التركي خرقا واحدا في محافظة حماه (1).

© REUTERS / ALI HASHISHO روسيا ترصد 3 خروقات جديدة لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

هذا وجاء في النشرة أيضاً، أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 الساعة الأخيرة، بتنفيذ عمليتين إنسانيتين تم من خلالهما:

— إيصال 650 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى قرية كحيل بريف درعا.

— إيصال 650 سلة غذائية بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى قرية نعيمة بريف درعا.

وبشكل عام تم تنفيذ 1870 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن الشحنات الإنسانية التي تم توزيعها على للسكان 2805.06 طن.

كما تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 9 أشخاص. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 85928 شخصاً.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.