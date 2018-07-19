مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: لا يوجد حديث حاليا عن عقد مؤتمر حوار وطني سوري

موسكو — سبوتنيك. وقال غاتيلوف للصحفيين، اليوم الخميس: "بالنسبة للاجتماع الجديد في إطار المؤتمر الوطني السوري، ليس لدي مثل هذه المعلومات التي تدور حول هذا الأمر الآن".
وأضاف غاتيلوف: "منذ وقت قليل جرت نقاشات لممثلي ثلاث دول ضامنة مع السيد ميستورا في جنيف. وكانت [المحادثات] بنّاءة، تمكنا من التقدم في العديد من المسائل المتعلقة، أولاً، بإحداث اللجنة الدستورية".
وتابع: "هذه الاتصالات سوف تواصل في أقرب وقت".
وأكد غاتيلوف: "في نهاية الشهر سيكون هناك لقاء جديد في سوتشي، وتمت دعوة السيد ميستورا إليه. وفي إطار الفعالية في سوتشي، سيتم تنظيم مشاورات خاصة مع المبعوث الأممي".
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