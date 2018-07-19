مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: لا يوجد حديث حاليا عن عقد مؤتمر حوار وطني سوري

صرح مندوب روسيا لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إنه ليس هناك حديث عن عقد مؤتمر جديد للحوار الوطني السوري.

موسكو — سبوتنيك. وقال غاتيلوف للصحفيين، اليوم الخميس: "بالنسبة للاجتماع الجديد في إطار المؤتمر الوطني السوري، ليس لدي مثل هذه المعلومات التي تدور حول هذا الأمر الآن".

© Sputnik . Michael Voskresensky الخارجية الروسية تتطلع لحضور جميع أطراف الحوار "لقاء سوتشي" حول سوريا

وأضاف غاتيلوف: "منذ وقت قليل جرت نقاشات لممثلي ثلاث دول ضامنة مع السيد ميستورا في جنيف. وكانت [المحادثات] بنّاءة، تمكنا من التقدم في العديد من المسائل المتعلقة، أولاً، بإحداث اللجنة الدستورية".

وتابع: "هذه الاتصالات سوف تواصل في أقرب وقت".

وأكد غاتيلوف: "في نهاية الشهر سيكون هناك لقاء جديد في سوتشي، وتمت دعوة السيد ميستورا إليه. وفي إطار الفعالية في سوتشي، سيتم تنظيم مشاورات خاصة مع المبعوث الأممي".