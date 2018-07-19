بوتين: العلاقات الاقتصادية وحرية تنظيم المشاريع في العالم أضحت موضوعا سياسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الاقتصادية وحرية تنظيم المشاريع في العالم أضحت موضوعا سياسيا.

© Sputnik . Sergei Guneyev سفير روسيا في واشنطن: من الصعب على ترامب تنفيذ اتفاقياته مع بوتين في هلسنكي

موسكو — سبوتنيك . أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الاقتصادية وحرية تنظيم المشاريع في العالم تخضع للتسييس.

وقال بوتين في اجتماع السفراء ومندوبي روسيا في الخارج:

"اليوم، يتم استبدال مبدأ المنافسة والانفتاح في التجارة العالمية بشكل متزايد بالحمائية، وأما المنفعة الاقتصادية والجدوى تستبدل بالضغط السياسي. والعلاقات الاقتصادية وحرية تنظيم المشاريع تصبح هدفا للتسييس وعلى هذه الخلفية، فإن السياسة الخارجية لروسيا، على العكس من ذلك، يجب أن تصبح اقتصادية المنحى وعقلانية".

وأعلن الرئيس الروسي، أن روسيا مستعدة لإقامة علاقات شراكة مع جميع الدول والمنظمات الدولية.

وقال بوتين خلال اجتماع السفراء: "مواطنونا يرغبون برؤية روسيا دولة قوية، مستقلة ومسالمة. نحن منفتحون على العلاقات الشراكة متبادلة المنفعة وبناءة مع جميع الدول والاتحادات الإقليمية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يتوجب على روسيا الدخول ليس فقط ضمن الاقتصادات الخمسة الأولى في العالم بل وضمان معايير الجودة بما في ذلك من خلال البعد السياسي الخارجي.