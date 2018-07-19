بوتين: روسيا سترد بشكل متكافئ على الأعمال العدوانية التي تهددها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده سترد على الأعمال العدوانية التي تهدد روسيا، بشكل متكافئ.

© Sputnik . Stringer الناتو يؤكد حصول أوكرانيا على عضوية الحلف يوما ما

موسكو — سبوتنيك . أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا سوف ترد على الأعمال العدوانية التي تهدد روسيا بشكل متكافئ، بما فيه على من يسعى لضم أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف.

وقال بوتين في اجتماع السفراء ومندوبي روسيا في الخارج:

"سنرد بشكل مكافئ على الأعمال العدوانية التي تهدد روسيا بشكل مباشر، وزملاؤنا الذين يحاولون زعزعة الوضع، ويسعون لضم أوكرانيا أو جورجيا إلى المدار العسكري للحلف، يجب على هؤلاء التفكير بعواقب هذه السياسة عديمة المسؤولية".

وأعلن الرئيس الروسي بوتين أن خط روسيا لضمان الأمن العالمي مرغوب فيه.

وقال بوتين في اجتماع السفراء: "خطنا لضمان الأمن والاستقرار في العالم ومواجهة التحديات والتهديدات الجديدة من دون شك مرغوب فيه".