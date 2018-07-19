روسيا تأخذ بالاعتبار خطط بولندا لنشر فرقة أمريكية على أراضيها

أعلن السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندرييف، أن موسكو ستأخذ بالاعتبار عند صياغة سياستها خطط بولندا لنشر فرقة مدرعة أمريكية على أراضيها، موضحا أن هذا يلحق ضررا بالأمن الدولي.

موسكو — سبوتنيك. وقال أندرييف، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "زيادة حجم التجمعات المسلحة التابعة لحلف الناتو بالإضافة إلى اقتراب البنية التحتية العسكرية إلى الحدود الروسية تعارض لما سبق والتزمت به دول الغرب، بل وتعد أمرا محفوفا بأضرار بليغة قد تلحق بالأمن الدولي. ولذلك مما لا شك فيه أن روسيا ستأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند صياغة سياستها المستقبلية."

واقترحت بولندا على الولايات المتحدة الأمريكية نشر فرقة مدرعة على أراضيها على أساس دائم. وتم تقديم هذا العرض على أساس ثنائي خارج إطار حلف الناتو. إلا أن المندوب الأميركي الدائم لدى حلف الناتو، بايلي هاتشيسون صرح، في بداية تموز/يوليو الجاري، أن الحديث عن اتخاذ قرار نشر العسكريين الأميركيين في بولندا علي أساس دائم غير وارد الآن.