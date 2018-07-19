مكان وجود الصواريخ "المتذمرة" يغدو حصنا منيعا

وتركز القيادة العسكرية الروسية إبان ذلك على نشر المزيد من وسائط الدفاع الجوي في هذا الإقليم الذي بات المراقبون ينظرون إليه على أنه حصن منيع.

© Sputnik . Evgeny Biyatov "بانتسير" تنجح باصطياد طائرات "درون" في سوريا

وستنضم إلى وسائط الدفاع الجوي الموجودة في شبه جزيرة القرم في هذا العام مجموعة أخرى من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية المدفعية "بانتسير- إس1" ومنظومات الصواريخ الاعتراضية البعيدة المدى "إس-400".

وستحل منظومات "إس-400" محل منظومات "إس-300"، وفقا لما قاله قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الجنرال ألكسندر دفورنيكوف للصحفيين.

وتوجد بطاريتان من صواريخ "إس-400" (أو الصواريخ "المتذمرة" كما يسميها الخبراء العسكريون الغربيون) في القرم الآن.

واستلمت قوات المنطقة العسكرية الجنوبية التي تشمل شبه جزيرة القرم أكثر من 150 قطعة سلاح وعتاد عسكري جديدة بما فيها الطائرات، منذ يناير/كانون الثاني 2018.

يجدر بالذكر أن شبه جزيرة القرم تحتضن القاعة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود.